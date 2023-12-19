DEM Parti'si aday çıkaracakları illeri açıkladı

DEM Parti, yerel seçimlerde 81 ilde aday gösterme kararını gözden geçirmek için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaptı. Toplantı sonucunda, batıdaki 27 ilçede kendi adaylarını belirleme kararı alındı. Bu ilçeler arasında İstanbul'dan Esenyurt, Sancaktepe, Sultanbeyli, Adalar; İzmir, Adana, Mersin, Aydın, Manisa'dan üçer ilçe; Tekirdağ, Çanakkale, Antalya'dan birer ilçe yer alıyor.

DEM Parti'nin CHP ile iş birliği yapması konusunda ise net bir karar verilmedi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Kent uzlaşısı derken, siyasi parti çağrısı yapmıyoruz. Kent uzlaşısı ile yeni karşılaşmalar yaratarak çoğaltarak demokrasi kavşağında buluşabiliriz" diye konuştu.