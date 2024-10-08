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DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması

Çiftyürek, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerini abartılı bulduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:04
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'ten İsrail Tehditleri Açıklaması

DEM Parti'den İsrail Açıklaması

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiftyürek, yaptığı basın toplantısında bu tehditlerin gerçekçi olmadığını ifade etti.

İsrail'in Eylemleri Kınandı

Çiftyürek, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da düzenlediği saldırıları kınayarak, sivil halkın doğrudan hedef alındığını vurguladı. "İsrail, gerçekleştirdiği eylemlerle güçlü tepkilerin ortaya çıkacağı bir ortam yaratıyor," dedi.

Türkiye'nin Gündemi

Mevcut sorunların, Türkiye'nin asıl gündemini oluşturduğunu belirten Çiftyürek, "Ekonomik kriz ve anayasa masrafları varken, İsrail’in tehditleri neden birden öne çıktı?" diye sordu. Çiftyürek, NATO üyesi bir Türkiye'nin İsrail'den gelen tehditleri abartılı bulduğunu ifade etti.

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