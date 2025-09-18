Demokratlardan FCC Başkanı Brendan Carr'a İstifa Çağrısı

Demokrat Kongre üyeleri, Jimmy Kimmel'ın programının askıya alınmasına tepki göstererek FCC Başkanı Brendan Carr'ın istifasını istedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:41
Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries önderliğinde ortak açıklama

Bazı Demokrat Kongre üyeleri, komedyen Jimmy Kimmel’ın ABC kanalında yayımlanan programının süresiz askıya alınmasının ardından, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr’ın istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ortak açıklamada, Jimmy Kimmel’ın sunduğu "Jimmy Kimmel Live" programının, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle askıya alınmasına tepki gösterildiği belirtildi.

Ortak açıklamada, Carr'ın "sözde Federal İletişim Komisyonu Başkanı" olarak nitelendirildiği ve ABC'yi ABD Başkanı Donald Trump yönetimine boyun eğmeye zorlayarak görevini lekelediğinin ifade edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Carr'ın acilen istifa etmesi talep edildi.

Ortak bildiriyi imzalayanlar arasında Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Katherine Clark, Pete Aguilar, Ted Lieu, Joe Neguse ve Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene yer alıyor.

Kimmel'ın programının askıya alınması ve Trump'ın tepkisi

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek süresiz olarak askıya alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu kararı "Amerika için harika haber" olarak nitelendirmiş ve ABC kanalını tebrik ettiğini belirtmişti.

