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Deniz Yücel: İsrail'in Yayılmacı Politikalarına Dur Denmeli

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'da gündemle ilgili açıklamalarda bulundu ve iktidara eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 15:57
Deniz Yücel: İsrail'in Yayılmacı Politikalarına Dur Denmeli

CHP Sözcüsü Yücel, Hatay'da Açıklamalarda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Politikasını Eleştirdi

Yücel, İsrail’in yayılmacı politikalarının durdurulması gerektiğini ifade ederek, “Tüm devletler üzerine düşeni yapmalı. Aksi halde İsrail’in açtığı bu cehennem kapısı bir daha kapanmayacak.” dedi.

Hatay'ın Durumu ve Kadın Cinayetleri

Afet sonrası Hatay'ın geçirdiği süreçle ilgili eleştirilerde bulunan Yücel, vadedilen yardımların yerine getirilmediğini vurguladı. Ayrıca, kadın cinayetlerine ilişkin hükümet politikalarını ve ceza infaz sistemini eleştirerek, “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması büyük bir hatadır.” ifadesini kullandı.

Sinan Ateş Davasında Adalet Arayışı

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili olarak Yücel, “Geçen iki yıl içinde adalet arayışımızdan asla vazgeçmedik.” diyerek, merhumun ailesinin adalet talebinin göz ardı edildiğini belirtti. “Tetikçiler yargılandı ancak azmettiriciler orada duruyor.” şeklinde konuştu.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Yücel, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Dünyanın tüm devletleri bu politikaya karşı durmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin olası bir göç dalgasıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Erdoğan'ın Açıklamaları ve Ekonomik Durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile ilgili açıklamalarını eleştiren Yücel, “Erdoğan’ın kelimelerinin bedelini milletimiz ödüyor. Ekonomik ve sosyal denge giderek bozuluyor.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Yaşam Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Yaşam Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Yaşam Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Yaşam Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Yaşam Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

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