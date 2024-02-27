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Denizanası istilasına uğrayan Antalya Körfezi için inceleme başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde son zamanlarda sıkça rastlanan denizanaları üzerine araştırma dalışı yaptı. Gökoğlu, denizanalarından birkaç örneği laboratuvarda analiz etmek üzere aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:20
Denizanası istilasına uğrayan Antalya Körfezi için inceleme başlatıldı

Son zamanlarda kıyılara yakın suları dolduran denizanalarını incelemek için araştırma dalışı gerçekleştiren Gökoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, denizanaları hakkında bilgi edindi.

Falezlerin bulunduğu Konyaaltı Caddesi’nde su altı macerasına çıkan ekip, çok sayıda denizanasıyla yüz yüze geldi. Gökoğlu ve arkadaşları, denizanalarından bazılarını üniversite laboratuvarında araştırmak için bidonlara koydular.

Gökoğlu, denizanalarının sürüler halinde kıyılara yakın yerlerde görüldüğüne dair sosyal medyada çokça paylaşılan videolara dikkat çekti. Kızıldeniz göçmeni denizanası olarak bilinen Rhopilema Nomadica’nın akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye’den geçerek önce İskenderun Körfezi’ne sonra Antalya Körfezi’nden batı istikametine gittiğini belirten Gökoğlu, bunun her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyledi.

Gökoğlu, denizanası geçişinin mayıs ayının yarısına kadar süreceğini belirtti. Bu yıl yüksek sıcaklık, denizanalarının düşmanları olan canlıların avlanması ve deniz kirliliğinin artması gibi faktörlerin denizanalarının sayısını artırdığına işaret eden Gökoğlu, “Denizanalarının aşırı şekilde çoğalması aslında bizi uyarıyor. Akdeniz'in üzerinde kirlilik ve balık avcılığı açısından çok baskı var. Bu da onun en önemli göstergesi.” diye konuştu.

Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde denizanalarını izlediklerini söyledi. “Araştırma dalışları yapıyoruz. Denizanası yoğunluğunu tespit etmek için çalışma başlattık. Antalya Körfezi'nde her 10 metrekareye bir denizanası düşüyor. Denizanası örnekleri aldık. Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilogramı bulan denizanaları vardı. Küçük denizanaları da var ama çoğunluğu büyük türler.” dedi.

Gökoğlu, laboratuvarlarda denizanalarını araştırdıklarında üzerlerinde parazitler bulduklarını söyledi. “Denizanasının şemsiyesinin içerisinde yine Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularını gördük. Orayı sığınak olarak kullanıyorlar. Denizanalarıyla birlikte istilacı balık türlerinin de sayısı artmış oluyor” diye uyardı.

Özellikle bu dönemde denize girenleri uyaran Gökoğlu, insanların denizanalarına yaklaşamaması yönünde uyarılarda bulundu.

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