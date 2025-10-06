Denizkurdu‑I/2025 Tatbikatı Başladı: 92 Gemi, 66 Hava Aracı

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tüm çevre denizlerde icra edilecek Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın 92 gemi ve 66 hava aracı katılımıyla başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın amaçları şu şekilde kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerimizde icra edilecek olan Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı 92 gemi, 66 hava vasıtası katılımı ile bugün başladı. Tatbikatın amaçları arasında Deniz Kuvvetleri Karargahı ve bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ile katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi yer alıyor."