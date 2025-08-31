DOLAR
Denizli Buldan'da Orman Yangınına Müdahale 3. Gündür Sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına 3 gündür müdahale ediliyor; 6 helikopter ve ekipler sahada, Vali Coşkun inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:38
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür aralıksız sürüyor.

Yangın, 29 Ağustos'ta Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında başladı ve gece boyunca müdahale devam etti.

Müdahale ve Sahadaki Durum

Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı. Yangın, ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yetkililerden Bilgi

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunarak yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmaları sahada sürüyor.

