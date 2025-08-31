Denizli Buldan'da Orman Yangınına Müdahale 3. Gündür Sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür aralıksız sürüyor.
Yangın, 29 Ağustos'ta Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında başladı ve gece boyunca müdahale devam etti.
Müdahale ve Sahadaki Durum
Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı. Yangın, ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Yetkililerden Bilgi
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, alanda incelemelerde bulunarak yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmaları sahada sürüyor.
