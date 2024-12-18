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Denizli'de 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı Coşkusu

Denizli'de gerçekleştirilen 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nda 10 halk ozanı sahne aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:27
Denizli'de 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı Coşkusu

Denizli'de 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı Coşkusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanı sahne aldı.

Etkinlik Detayları

Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ozanlar kendilerini tanıttı ve izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ozanların Performansları

İzleyicilerin beğeniyle takip ettiği gecede, halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü gibi farklı sanat dallarında performanslar sergiledi. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sanatçılar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdi.

Başkanın Teşekkürü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, etkinlikte yer alan halk ozanlarına teşekkür ederek, "Bu güzel bir yolculuk ve bu yolculuğu birlikte yapıyor olmak, sanatın her türlüsünü, her farklı rengi bir araya getirebiliyor olmak bizler için mutlulukların en büyüğü." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, ozanlara plaket vererek onurlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı...

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı...

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 2'si yurt dışından olmak üzere 10 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

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