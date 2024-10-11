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Denizli'de 130 Büyükbaş Hayvanın Telef Olması: Yem Kaynaklı Zehirlenme İhtimali

Denizli'nin Tavas ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 130 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:17
Denizli'de 130 Büyükbaş Hayvanın Telef Olması: Yem Kaynaklı Zehirlenme İhtimali

Denizli'de Büyükbaş Hayvan Telefları Artıyor

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi'nde 130 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. 5 Ekim tarihinde, bölgedeki hayvan sahibi K.T., besihanesinde bazı ineklerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

Veteriner Müdahalesi ve Durumun Bildirilmesi

Durumu fark eden K.T., hemen bir veteriner çağırdı. Yapılan incelemede, bazı ineklerin telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvan sayısının artması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verildi.

Numuneler Laboratuvara Gönderildi

Hayvanlardan alınan numunelerin Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği ifade edildi. Yetkililer, besihanede 5 Ekim tarihinden bu yana 130 büyükbaş hayvanın yem kaynaklı zehirlenme olasılığı nedeniyle telef olduğunu belirtiyor.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gerekli önlemleri almak adına araştırmalar devam etmektedir. Yetkililer, hayvan sahiplerini yem konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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