Denizli'de Babaannesini Piknik Tüpüyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Denizli'de babaannesini piknik tüpüyle darbedip öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 94 yaşındaki Hanım Ayşe K.'nin ölümü sonrası gözaltına alınan torunu O.K. (40), jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

İtiraf ve soruşturma

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından sorgulanan şüphelinin verdiği ifadede şu sözleri kullandığı öğrenildi: "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu."

Olayın akışı

Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K., sağlık ekiplerini arayarak birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K.'yi hareketsiz halde bulduğunu belirterek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, darbedildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.