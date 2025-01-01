Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı: Pilotun Durumu İyi

Denizli'de Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Gerçekleştirdi

Denizli'nin Çal ilçesinde, hüsi pilot lisansı eğitim müfredatı kapsamında eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı. Uçağın bağlı olduğu ERAH Havacılık Akademisi, saat 12.15 sıralarında TC-MFD tescilli eğitim uçağının, motor arızası nedeniyle Denizli Çardak Havalimanı'na yaklaşık 15 deniz mili mesafedeki alana iniş yaptığını bildirdi.

Olayın Detayları

Isparta'daki özel havacılık akademisine ait olan eğitim uçağı, Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a, ardından da Denizli yönüne gitti. Uçak, Çal ilçesi İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisine zorunlu iniş yaparak ters döndü. Olay sonrası pilot, sağlık ekipleri tarafından müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pilotun Sağlık Durumu İyi

Denizli Çal Devlet Hastanesi'nde gerekli muayeneleri yapılan 19 yaşındaki pilot Şükrü Yiğit Devebacak'ın, kazada yaralanmadığı ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.

Teknik Ekipler Çalışmalara Başladı

Uçağın bağlı olduğu şirket, olay yerine teknik ekip gönderdi. Uçak araziden kaldırılmadan önce, bölgedeki kurtarma çalışmalarına itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri de destek verdi.

Havacılık Akademisi'nden Açıklama

ERAH Havacılık Akademisi, yaşanan olayı doğrulayarak yaptığı açıklamada, "Uçak, arazinin çamurlu olmasından ötürü kırıma uğramıştır. Öğrenci pilot, uçağı emniyetle terk etmiştir" ifadelerini kullandı. Öğrenci pilotun durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı vurgulandı.