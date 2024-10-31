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Denizli'de Kaza Sonrası Yaralanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 17 yaşındaki Ayşe Tosun, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:11
Denizli'de Kaza Sonrası Yaralanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trajik Bir Kaza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan genç bir kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, Kumkısık Mahallesi'nde 28 Ekim tarihinde gerçekleşti. Ters yönde ilerleyen 47 yaşındaki M.Y. yönetimindeki otomobil, 18 yaşındaki Soykan Abay'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki Ayşe Tosun yaralanırken, Abay da ağır yaralandı.

Hayatını Kaybeden Genç Kız

Yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Tosun, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine, Tosun'un cenazesi Çal ilçesindeki Çarşı Camisi'nde düzenlenen öğle namazının ardından Çal Mezarlığı'na defnedildi.

Sürücü Tutuklandı

Kazada Abay, hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Y., gerekli işlemlerin ardından tutuklandı.

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