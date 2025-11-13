Denizli'de kırmızı ışık ihlali: 2 bin 167 TL ceza

Denizli'de araç kamerasına yansıyan görüntülerde, karşı yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin kırmızı ışığı ihlal ettiği ve trafiği tehlikeye attığı görüldü. Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kamera incelemesi ve uygulanan ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından yapılan incelemede, söz konusu aracın trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu ihlal nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-B maddesi uyarınca sürücüye 2 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntülerde, 2049 sokaktan gelen otomobilin kırmızı ışığı geçtiği ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı açıkça görülüyor.

DENİZLİ’DE ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE KARŞI TARAFTAN GELEN ARACIN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ VE TRAFİĞE TEHLİKEYE ATMASI NEDENİYLE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2 BİN 167 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.