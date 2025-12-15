Denizli'de 'Urfa Sıra Gecesi' Coşkusu: Şanlıurfa Ezgileri Denizli'de Yankılandı

Denizli'de 'Urfa Sıra Gecesi' coşkusu

Şanlıurfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu, Denizli'de sanatseverlerle buluştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ŞURKAV iş birliğiyle düzenlenen program, yoğun ilgiyle karşılandı.

Program ayrıntıları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen gecede, Şanlıurfa'nın köklü müzik geleneğini yansıtan eserler ve geleneksel sıra gecesi ezgileri seslendirildi. Sahneye taşınan türküler, halk oyunları ve yöresel kültür öğeleri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca sanatseverler, UNESCO tarafından da tescillenen Şanlıurfa ezgilerini dinleme fırsatı buldu. Konuklara ayrıca program kapsamında yöresel çiğ köfte ikram edildi.

Kapanış ve takdim

Organizasyonun kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi ve geleneksel değerleri yaşatmayı amaçladığı vurgulandı. İzleyiciler programı beğeniyle karşılarken, kapanışta Başkan Çavuşoğlu tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ŞURKAV adına ödül takdim edildi. Etkinliğin Denizli'de düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a izleyiciler teşekkürlerini iletti.

