Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı

Operasyonun kapsamı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 1-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ele geçirilen maddeler ve materyaller

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 15 bin 571 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 626 adet sentetik ecza hap, 109 adet ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 29 gram esrar, 26 gram skunk, 2 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 970 TL yer aldı.

Adli süreç

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

