Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Yılın Kareleri Oylamasında Bulundu

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri oylamasına katılarak destek verdi. Bu önemli etkinlik, medya ve fotoğrafçılığın değerini vurgulamak amacıyla her yıl gerçekleştirilmektedir.

Oylama, geniş bir fotoğraf havuzundan seçilen eserlerin halk tarafından oylanmasına olanak tanıyor. Sağdıç, bu tür organizasyonların önemine ve toplumun sosyal yaşamındaki etkilerine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylaması, genellikle hayata dair çarpıcı anları ve olayları yansıtan fotoğrafların bir araya geldiği bir platform olarak öne çıkıyor. Bu sene de birbirinden etkileyici fotoğraflar için katılanlar, Denizli’nin sosyal ve kültürel hayatına dair önemli kesitler sunuyor.

Sağdıç’ın katılımı, bu tür etkinliklerin desteklenmesi ve medya ile emniyet iş birliği açısından oldukça anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.