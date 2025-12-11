DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Denizli Merkezefendi'de Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Denizli Merkezefendi Adalet Mahallesi'nde park halindeki minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:47
Denizli Merkezefendi'de Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Denizli Merkezefendi'de Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Olayın Detayları

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen sebeple aniden alev aldı.

Minibüsün yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, minibüsün yanında park edilmiş diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla olay yeri inceleme polisleri ve itfaiye ekipleri minibüste detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ BİR ANDA ALEVLER SARDI.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ BİR ANDA ALEVLER SARDI.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ BİR ANDA ALEVLER SARDI.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027