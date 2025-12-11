Denizli Merkezefendi'de Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Olayın Detayları

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz belirlenemeyen sebeple aniden alev aldı.

Minibüsün yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, minibüsün yanında park edilmiş diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla olay yeri inceleme polisleri ve itfaiye ekipleri minibüste detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

