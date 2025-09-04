Deprem Bölgesine 452.983 Bağımsız Bölümün Teslimi Bekleniyor

Deprem Bölgesine Toplam 452.983 Bağımsız Bölüm Teslim Edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 300 bininci konutun anahtarı verilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 358.859 konut, 31.307 iş yeri ve 62.817 köy evi olmak üzere toplam 452.983 bağımsız bölümün teslim edilmesinin beklendiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan 300 bininci konutun anahtarının teslim edileceği belirtildi. Paylaşımda ayrıca deprem bölgesindeki illere ait bir infografik de yer aldı.

Deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 304.836'ya ulaşacak. Dağılım şu şekilde:

Kahramanmaraş: 31.025 konut, 1.436 iş yeri, 12.891 köy evi

Malatya: 34.564 konut, 3.125 iş yeri, 8.844 köy evi

Elazığ: 10.934 konut, 1.028 köy evi

Diyarbakır: 15.708 konut, 561 köy evi

Şanlıurfa: 10.117 konut, 10 iş yeri, 1.325 köy evi

Adıyaman: 29.783 konut, 1.767 iş yeri, 6.607 köy evi

Gaziantep: 21.782 konut, 52 iş yeri, 3.765 köy evi

Kilis: 1.713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi

Hatay: 75.706 konut, 2.507 iş yeri, 8.541 köy evi

Osmaniye: 7.420 konut, 6 iş yeri, 8.541 köy evi

Adana: 10.978 konut, 389 köy evi

İletişim Başkanlığı paylaşımında ayrıca, bu yılın sonuna kadar 358.859 konut, 31.307 iş yeri ve 62.817 köy evi olmak üzere toplam 452.983 bağımsız bölümün teslim edilmesinin beklendiği bir kez daha vurgulandı.

Öte yandan, 6 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek törende, 1,5 milyar lira yatırımla 212 derslikli 12 yeni okulun hizmete açılacağı açıklandı.