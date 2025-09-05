DOLAR
Depremzedelere 54 bin 200 Konut ve İş Yeri Teslimi

AFAD, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 10 ilde yapımı tamamlanan 54 bin 200 bağımsız bölümün kura ve anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:44
Depremzedelere 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek

AFAD duyurdu: Kura ve anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edileceğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından 'Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine' başlığıyla yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen iyileştirme operasyonunun, Türkiye devletinin gücü ve kurumlar arası tam işbirliği ile sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, depremden etkilenen iller arasında yer alan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin teslim edileceği belirtildi. Teslimatlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek kura ve anahtar teslim töreniyle gerçekleştirilecek.

AFAD, bugüne kadar teslim edilen 250 bin 636 bağımsız bölüm ile birlikte toplam 304 bin 836 konut ve iş yerinin hak sahiplerine ulaştırılmış olacağını kaydetti.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.

