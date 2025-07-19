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Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Vişne ve Eber Sarısı Festivali'nde

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'daki festivalde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 23:47
Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Vişne ve Eber Sarısı Festivali'nde

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Festivalde Coşkuyu Paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde düzenlenen Vişne ve Eber Sarısı Festivali’ne katıldı. Dervişoğlu, festival öncesinde Çay Belediyesinin yanındaki Talat Paşa Bulvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Festivallerin Önemi ve Birlik Mesajı

Festivalde yaptığı konuşmada, geçen yıl katıldığı etkinliğin her yıl daha kalabalık ve sevgi dolu olduğunu belirten Dervişoğlu, festivallerin geçmiş ve geleceği bir araya getiren önemli olaylar olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, "Bir taraftan dünü hatırlatır, bir taraftan günü yaşatır. Bir diğer taraftan da gün ile yarınlar arasında köprüler oluştur." diye konuştu.

Dervişoğlu, çocuk ve gençlerin bu tür etkinliklerde hatıralarını paylaşacağını belirterek, bu festivallerin önemine dikkat çekti. "Bugün burada herkesin bulunması, siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin birbiriyle kucaklaşması, ülkemiz adına büyük bir kazanımdır." dedi.

Gelecek Yıl Aynı Heyecanla

Birlikteliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Dervişoğlu, gelecek yıl da bu festivalde yer almayı arzuladığını dile getirdi. Programda İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Dervişoğlu’na plaket takdim edildi.

Festival, ünlü sanatçı Zara’nın konseri ile sona erdi.

Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Vişne ve Eber Sarısı...

Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı. Dervişoğlu, festivalde konuşma yaptı.

Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Vişne ve Eber Sarısı...

Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı. Dervişoğlu, festivalde konuşma yaptı.

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