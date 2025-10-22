Dervişoğlu: "KKTC Cumhurbaşkanı Atanmış Bir Vali Değildir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada KKTC siyaseti, tezkere süreci, ekonomi ve kamu yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC ve Tufan Erhürman'a tebrik

Dervişoğlu, konuşmasına KKTC'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ederek başladı. Seçim sürecinde Türkiye'den bazı siyasi aktörlerin tutumunu eleştiren Dervişoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin federasyon ve bağımsız devlet tercihleri şeklinde sunulmasının hem Kıbrıs Türk halkını hem Türkiye'yi yanlış algılara sürükleyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, Kıbrıs Türk halkının bir devletinin bulunduğunu ve garantörün de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Tezkere ve Suriye maddesi

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025'ten itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine dair görüşlerini paylaştı. Suriye ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Türkiye'nin toprak ve nüfus güvenliğine aykırı olamayacağını belirtti ve tezkere üzerinde sorular yöneltti.

Ayrıca Türkiye'nin gözetiminde bir mekanizma kurulmasının zorunlu olduğunu, aksi halde büyük zafiyetlerin doğacağını ifade etti.

Ekonomi ve tarım eleştirileri

Dervişoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek bu yıl faiz giderlerinin 40 milyar dolar'a yükseldiğini ve bunun yüzde 82 oranında artış anlamına geldiğini söyledi. Bu kaynakların sosyal ödemelerden kesildiğini, vergi gelirleriyle birlikte faiz ödemelerinin karşılandığını iddia etti.

Tarımsal desteklere dair değerlendirmesinde ise, destek tutarının 4,9 milyar dolar olduğunu, 2006 tarihli Tarım Kanunu gereğince devletin çiftçiye milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin milli gelirinin 1,5 trilyon dolar olduğunu ve bunun yüzde 115 milyar dolar ettiğini, mevcut desteğin bunun çok altında kaldığını belirtti.

Dervişoğlu, bu tercihlerin üretimi değil ithalatı, çiftçiyi değil faizi tercih eden bir anlayışın sonucu olduğunu söyleyerek tarlaların boş, haraların sessiz olduğunu ve tüketicilerin gıdaya erişimde zorluk yaşadığını vurguladı.

Bütçe ve usulsüzlük iddiaları

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, faizi beslemeyen, üretimi ve istihdamı destekleyen bir bütçe talep etti. Mevcut bütçe rakamlarının gerçekle örtüşmediğini savunarak, açık ve enflasyon ilişkisinde soru işaretleri olduğunu belirtti.

Açılan usulsüzlük soruşturmalarına ilişkin olarak Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini, tüm aktörlerin işlemlerinin denetlenmesi ve kamu gücünü kullanarak "manipülasyon yapan" herkesin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sürecin şeffaf şekilde milletle paylaşılmasını istedi.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına değinen Dervişoğlu, "Suç varsa elbette cezasız kalmamalıdır ancak adaletin tecellisi geciktirilmemelidir. Aksi ispat edilinceye kadar herkes masumdur." ifadeleriyle tutukluluğun tedbir olmanın ötesine geçmemesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti yürüyüşüne tepki ve birlik çağrısı

Dervişoğlu, Diyarbakır'da düzenlenen DEM Parti yürüyüşünü eleştirerek, İYİ Parti'nin tavrının net olduğunu söyledi. "Kardeşlik, eşitlik, hürriyet, cumhuriyet" ilkeleri çerçevesinde Türkiye'nin tüm kesimleriyle birlik içinde kalacağını belirtti ve vatandaşlığın parçalanmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Konuşmasında Türkmen, Kürt, Alevi ve Sünni vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak varlığını koruma çağrısı yaptı.

