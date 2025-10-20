Dervişoğlu: KKTC'de Oluşan Milli İradeye Sonuna Kadar Saygılıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı sonrası KKTC seçim sonuçlarına saygı duyduklarını ve Anayasa Mahkemesi kararları konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:56
Dervişoğlu: KKTC'de Oluşan Milli İradeye Sonuna Kadar Saygılıyız

Dervişoğlu: KKTC'de Oluşan Milli İradeye Sonuna Kadar Saygılıyız

İYİ Parti liderinden KKTC seçimi ve Anayasa Mahkemesi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2027 bütçesine ilişkin kanun teklifi ile TBMM gündemine gelmesi beklenen vergi kanunu düzenlemesi, ayrıca Lübnan ve Irak ile Suriye tezkereleri değerlendirildi.

Dervişoğlu, seçimi kazanan Tufan Erhürman'a başarı dileğinde bulunarak, "Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Onun sonuçlarını görüyoruz. Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin olarak Dervişoğlu, "uyuyorum, uymuyorum", "saygı duyuyorum, duymuyorum" şeklindeki söylemlerin adalet duygusunda aşınma oluşturduğuna dikkati çekerek, "Siyaseten söz söyleme makamında olanların kelimelerine özen göstermelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından...

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar