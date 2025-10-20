Dervişoğlu: KKTC'de Oluşan Milli İradeye Sonuna Kadar Saygılıyız

İYİ Parti liderinden KKTC seçimi ve Anayasa Mahkemesi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2027 bütçesine ilişkin kanun teklifi ile TBMM gündemine gelmesi beklenen vergi kanunu düzenlemesi, ayrıca Lübnan ve Irak ile Suriye tezkereleri değerlendirildi.

Dervişoğlu, seçimi kazanan Tufan Erhürman'a başarı dileğinde bulunarak, "Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Onun sonuçlarını görüyoruz. Bugün Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız." dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin olarak Dervişoğlu, "uyuyorum, uymuyorum", "saygı duyuyorum, duymuyorum" şeklindeki söylemlerin adalet duygusunda aşınma oluşturduğuna dikkati çekerek, "Siyaseten söz söyleme makamında olanların kelimelerine özen göstermelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

