Dervişoğlu'ndan CHP'ye: 'TBMM Protesto Edilecek Yer Değildir'

Dervişoğlu'ndan CHP kararı eleştirisi: "TBMM protesto edilecek yer değildir"

Meclis'te basın açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumu için Meclis'e geldiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, CHP, TİP ve EMEP'in açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin değerlendirmesinde, TBMM ile ilgili şimdiye kadar sergiledikleri omurgalı duruşu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

CHP'nin aldığı kararın siyasetçilerin eleştiri hakkı olduğunu söyleyen Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Aldıkları bu kararın, geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak CHP'nin kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. ... Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir."

"TBMM protesto edilecek yer değildir. Ben bunu çok açık söylüyorum."

Bir başka soruya yanıt veren Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisine ilişkin olarak ise şunları söyledi: "ABD gezisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatik hamlesi olması gerekir. Ama bu geziden sonra bakıyoruz ki bir dış siyaset konusu gibi değil. Adalet ve Kalkınma Partisindeki iç rekabetin yansımaları olarak kendini hissettiriyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.