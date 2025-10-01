Dervişoğlu'ndan CHP'ye: 'TBMM Protesto Edilecek Yer Değildir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmama kararını eleştirerek TBMM'nin protesto yeri olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:54
Dervişoğlu'ndan CHP'ye: 'TBMM Protesto Edilecek Yer Değildir'

Dervişoğlu'ndan CHP kararı eleştirisi: "TBMM protesto edilecek yer değildir"

Meclis'te basın açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumu için Meclis'e geldiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, CHP, TİP ve EMEP'in açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin değerlendirmesinde, TBMM ile ilgili şimdiye kadar sergiledikleri omurgalı duruşu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

CHP'nin aldığı kararın siyasetçilerin eleştiri hakkı olduğunu söyleyen Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Aldıkları bu kararın, geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak CHP'nin kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. ... Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir."

"TBMM protesto edilecek yer değildir. Ben bunu çok açık söylüyorum."

Bir başka soruya yanıt veren Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisine ilişkin olarak ise şunları söyledi: "ABD gezisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatik hamlesi olması gerekir. Ama bu geziden sonra bakıyoruz ki bir dış siyaset konusu gibi değil. Adalet ve Kalkınma Partisindeki iç rekabetin yansımaları olarak kendini hissettiriyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna...

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam