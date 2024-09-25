Destici'den İdam Cezası Talebi ve Siber Güvenlik Açıklamaları

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den İdam Cezası Açıklamaları

Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çocuklara cinsel istismarda bulunan ve güvenlik güçlerini şehit eden teröristlerle ilgili idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti. "Hodri meydan diyoruz, madem demokrasi, referandum yapalım. Toplumumuz ne derse o olsun," şeklinde konuştu.

Çocuk İstismarı ve Terör Suçlarına Sert Tepki

Destici, bu suçları işleyenleri ağır şekilde cezalandırmanın önemine dikkat çekerek, "Bu tür suçlar için cezalar artırılmalı, infaz süreleri yeniden düzenlenmelidir," dedi. Ayrıca, polisi koruma hakkının açık bir şekilde verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siber Güvenlik Çalışmaları Desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın siber güvenlik konusundaki açıklamalarını değerlendirerek, Siber Güvenlik Başkanlığı için yapılacak çalışmaları destekleyeceklerini bildirdi.

Fahiş Fiyat Artışlarına Dikkat Çekti

BBP Genel Başkanı, GSM firmaları ve internet servis sağlayıcılarının fahiş fiyat artışları konusunda endişelerini dile getirerek, "İnternet ve GSM hizmetlerini temel ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu konuda söz konusu şirketlerin keyfiliğine bırakılmamalıdır," ifadelerini kullandı.

Destici, internet hizmetlerine yapılan %500’e varan zamların nedeninin açıklanması gerektiğini vurguladı.

Şehit Polis Yılmaz'ı Andı

Ümraniye’deki motosiklet hırsızlığı olayında şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz’ı anarak, Türkiye’nin belirli suçlar için verilen cezaların yetersiz olduğunu belirtti.

Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kadın cinayetleri, çocuklara karşı işlenen suçlar, uyuşturucunun yaygınlaşması ve terörle mücadele konusunda ceza sistemini değiştirmek zorundayız. İdam cezasını getirmek ve kararlılıkla uygulamak zorundayız."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.