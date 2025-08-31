Destici: 'İsrail Durdurulmazsa Bölgeyi İşgal Edecek' — BBP Kartal Kongresi

Destici: 'İsrail Durdurulmazsa Bölgeyi İşgal Edecek'

BBP Genel Başkanı Kartal İlçe Kongresi'nde konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kartal İlçe Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in durdurulması gerektiğini vurguladı. Destici, konuşmasında güncel gelişmelere ve tarihi zaferlerin anlamına değindi.

Konuşmasında zaferlerin önemine işaret eden Destici, Ağustos'un zaferler ayı olduğunu belirterek, "Başta Malazgirt zaferimiz olmak üzere nice zaferleri üç kıtada bizlere yaşatan Çanakkale Zaferi'ni ve en son 30 Ağustos Zaferi'ni bizlere yaşatan Cenabı Hakk'a bir kez daha hamd ediyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin sert sözler sarf eden Destici, "Öncelikle zalim, terörist ve soykırımcı İsrail'i lanetliyoruz. Onun terörist ve katil başbakanı ve savaş kabinesini lanetliyoruz. Cenabıhakk oradaki mazlumların, masumların, çocukların, kadınların yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail'in saldırıları sonucunda 60 binden fazla masumun hayatını kaybettiğini, bunun en az 20 bininin çocuk, 20 bininin kadın olduğunu belirterek Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Türkiye öncülüğünde İslam ülkelerinin birleşerek insani yardım konvoyu oluşturması gerektiğini söyleyen Destici, "Ola ki İsrail bu konvoya müdahale ederse işte o zaman kıyamet kopmalı, gereken cevap verilmelidir." uyarısında bulundu.

İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer İsrail bugün durdurulmazsa yarın Lübnan'ı, Suriye'yi işgal edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözünü dikecektir. Arz-ı mevud hayaliyle Türkiye'nin bir bölgesini de sınırlarına katmak için harekete geçecektir. Onun için mesele sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir. Mesele maalesef Siyonistlerle İslam'ın Müslümanları mücadelesidir. Bunun adını doğru koymak lazım."

KKTC, Suriye ve Irak'taki Gelişmelere Tepki

Destici, KKTC'de İsrail vatandaşlarına arsa ve konut satışına izin verilmemesi gerektiğini savunarak, "Filistin bunu yaşamıştır. Acımıştır ve toprak vermiştir ama nihayetinde bugün kendisi topraksız kalma noktasının ötesinde canını kurtaramayacak duruma gelmiştir. Onun için asla ne oturum izni ne mülk satışı ne konut satışı asla yapılmamalıdır. Var olanlar da derhal çıkarılmalıdır." dedi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen "Arap Ülkeleri Sosyal Demokrat İttifakı Konferansı"na CHP'den katılım olmasına tepki gösteren Destici, "Türkiye'nin terör listesine aldığı bir terör elebaşının olduğu toplantıya siz hangi hakla gidiyorsunuz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Atatürk'ün partisiyiz' deyip duruyorsunuz. Ne işiniz var sizin teröristlerin toplantısında?" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin etnik ve mezhepsel temelde bölünmesinin Türkiye'ye zarar vereceğini belirten Destici, "Bu, PKK/YPG'nin devletleşmesine yol açar ve Türkiye için en büyük tehdittir. Türkiye, Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermemelidir. Gerekirse yeni operasyonlar yapılmalıdır." dedi.

Ekonomi ve Üretim Vurgusu

Destici, tarımdan tüketiciye kadar yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekerek bu haksızlığın önlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca yüksek faizlerin yatırımı engellediğini belirterek, "Elinde parası olan yatırım yapmak yerine bankaya gidiyor, yüzde 45–50 faizle hayatını sürdürüyor. Bu bize uymaz çünkü biz üretim yapmak zorundayız. Faiz bizim inancımıza göre de haramdır. Vatandaşlarımız paralarını bankaya yatırmak yerine istihdama ve üretime kaydırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşma, Destici'nin bölgesel güvenlik, insani yardım ve ekonomiye ilişkin uyarılarıyla sona erdi.

