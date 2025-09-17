Destici: İsrail Savunma Bakanının 'Gazze'yi yok etme' Sözü Soykırım İtirafıdır

BBP Genel Başkanı Destici: "Soykırım itirafıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Destici, "Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanının Gazze'yi yok edeceği şeklindeki sözleri, dünyaya açıkça bir tehdit ve soykırımın itirafıdır." ifadelerini kullandı.

Destici, İsrail ordusunun dün Gazze'ye yönelik yeni bir kara saldırısı başlattığını ve ilk belirlemelere göre 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının resmi rakamlara göre 65 binin üzerinde olduğunu, gayriresmi rakamların ise bunun 100 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, sözlerine şu şekilde devam etti: "Aslında dünyadan ziyade İslam dünyasına bir tehdittir."

Gazze'de çocuk, yaşlı ve kadınların katledildiğini vurgulayan Destici, "Sessiz kalmak, zalimin safında yer almaktır." dedi ve bazı İslam ülkelerinin liderlerini eleştirerek, İsrail'e yönelik füzeleri kendi hava sahalarında imha edenlerin ve İsrail'in saldırılarına zemin hazırlayanların terörist İsrail'in yol arkadaşları olduğunu ifade etti.

Suriye'de durum ve bölgesel riskler

Destici, son günlerde Suriye sahasında yaşanan gelişmelerin bölgedeki stratejik denge ile ulusal güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi. Şam'a gerçekleşen Rus ve Amerikan heyet ziyaretlerinin sahadaki yeni denkleme ve bölgesel planlara işaret ettiğini belirtti.

Konuşmasında, "Rusya, Şam'ın çaresizliğini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışırken, ABD ise IŞİD bahanesiyle hem YPG/SDG'yi hem de HTŞ'yi sahaya sürerek bölgeyi yeniden dizayn etmektedir." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "İsrail ise her fırsatta Şam'a saldırarak Suriye'nin toparlanmasını ve birliğini sağlamasını engellemektedir."

Destici, bölgede yapılan dizaynın tehlikeli olduğunu ve bu tablonun yalnızca Suriye'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğü ve milli güvenliğinin de hedef alındığını kaydetti.

Alevilik ve Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılara tepki

CHP'nin yönettiği belediyeler ve geçmişte yapılan kongrelerle ilgili yargı süreçlerine değinen Destici, yargının vereceği kararı beklediklerini söyledi. Konuları objektif takip ettiklerini belirten Destici, "Eleştiri yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum."

Destici, "Alevilik ve Aleviler milletimizin ve ülkemizin değeridir, en önemli değerlerindendir." diyerek, Kılıçdaroğlu'nun mezhebi duruşu üzerinden yürütülen yargılamanın sadece Kılıçdaroğlu'na değil, tüm Alevi camiasına yönelik bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Televizyon yayınlarına yönelik eleştiriler

Son olarak bazı televizyon yayınlarına eleştirilerde bulunan Destici, Müslüman Türk milletinin binlerce yıllık kudretini sağlam aile yapısı ve manevi değerlerinden aldığını belirtti ve televizyonda yayınlanan bazı dizilerin toplumun geniş kesimlerini rahatsız ettiğini söyledi.

