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DEVA Partisi Kongresi: Ali Babacan'dan Yeni İşbirliği ve Çözüm Çağrısı

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde işbirliği vurgusu yaparak yeni bir siyasi yol önerdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:26
DEVA Partisi Kongresi: Ali Babacan'dan Yeni İşbirliği ve Çözüm Çağrısı

DEVA Partisi'nde Yeni Bir Dönem Başladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin düzenlediği 2. Olağan Büyük Kongre'de önemli mesajlar verdi. İşbirliği Çağrısı

Babacan, "Bu ülkeye gönül vermiş, taş üstüne taş koymak isteyen herkesle geniş bir işbirliği yapmanın çok önemli olacağını düşünüyoruz." diyerek, birlikteliğin önemine değindi.

Siyasi Anlayışa Dönüş

Kongrede yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin siyasete yeni bir anlayış ve dil getirmek amacıyla yola çıktığını belirtti. Babacan, "Kongremiz, sadece partimiz için değil, Türkiye için yeni bir yolun başıdır." ifadelerini kullandı.

İki Kutuplu Siyaset Eleştirisi

Türkiye'deki siyasi iktidar ve muhalefet arasındaki çatışmaya dikkat çeken Babacan, "Türkiye, iktidar bloku ile muhalefetin arasındaki kayıkçı kavgasına mecbur değildir." şeklinde konuştu. DEVA Partisi'nin, birleştirici bir üslupla somut projelerle Türkiye'nin çözüm adresi olduğunu vurguladı.

Ana Muhalefetin Yeni Çalışmaları

Babacan, ana muhalefetin yeni çalışmalar yaptığını ancak bunun yeterli olmadığını savunarak eleştirilerde bulundu. Kongrenin ana mesajının "yeni bir yol" olduğunu kaydetti.

Gazze Üzerine Değerlendirme

Ali Babacan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde, "İşgalin bir yılında bu soykırımda yaşamını yitiren tam 43 bin kişi var." diyerek, insani dramın boyutlarına dikkat çekti. Babacan, ayrıca gençlerin kumar ve uyuşturucu bağımlılığına itildiğini vurgulayarak bir uyarıda bulundu.

Kongrede divan kurulu başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı seçildi. Ali Babacan, genel başkanlık için tek aday olarak kongreye katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağda) ve eşi Ülkü Zeynep Babacan (solda), partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

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