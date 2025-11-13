Develi'de Mera Islahı 33 Çiftçiye Umut Oldu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Develi Karacaviran'da 4.800 dekar mera kiralama ihalesi 33 çiftçiye dağıtıldı; ıslah ve üretim artışı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:42
Develi'de Mera Islahı 33 Çiftçiye Umut Oldu

Develi'de Mera Islahı 33 Çiftçiye Umut Oldu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Develi’de Islah Amaçlı Mera Kiralama İhalesi gerçekleştirildi. İhale, Karacaviran Mahallesi sınırları içinde bulunan mera arazilerinin işletilmesi amacıyla yapıldı.

İhale Detayları

Develi İlçesi Karacaviran Mahallesi’nde 747, 749 ve 758 parsellerde yer alan toplam 4 bin 800 dekar mera arazisi; Karacaviran Mahallesi’nde ikamet eden büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapanlara ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere, uygun görülecek proje ile 10 yıl süreyle kiralanmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ihale ile dağıtıldı. İhale sonucunda araziler 33 çiftçi arasında paylaştırıldı.

İl Mera Komisyonu bildirisine göre kira süresi, 25 yılı geçmemek şartıyla 10+5 yıllık dönemler halinde iki kez uzatılabilir.

Yerel Üretim ve Kapasite

Karacaviran köyünde yaklaşık 7 bin 500 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan, yaklaşık 100 işletme bünyesinde barındırılıyor. Bölgede günlük ortalama 50 ton süt üretimi gerçekleştiriliyor.

Yerel Tepkiler

Konuyla ilgili konuşan Muhtar Bekir Karakaya, "Köyümüzü ikinci Çukurova yapmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Karacaviran’da çiftçilik yapan Eyüp Kula ise, "Cumhurbaşkanımız ekilmedik bir dekar arazi kalmasın dedi biz de verimsiz ve çorak arazileri hayvan gübresi ve yem bitkileri ekmek suretiyle topraktaki organik madde oranını yükselterek verimli hale getirirken, yıllardan beri erozyona maruz kalan arazileri köy ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, milletvekillerimize, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’a ve emeği geçen katkısı olan herkese şahsım ve köyümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İhale ile bölgedeki mera varlıklarının ıslahı ve sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, yerel üretimin artırılması ve erozyonla mücadele hedefleniyor.

KAYSERİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEVELİ’DE ISLAH AMAÇLI MERA KİRALAMA İHALESİ...

KAYSERİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEVELİ’DE ISLAH AMAÇLI MERA KİRALAMA İHALESİ YAPILDI.

KAYSERİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEVELİ’DE ISLAH AMAÇLI MERA KİRALAMA İHALESİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?