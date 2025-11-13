Devrekani'de Sobayı Benzinle Yakmak İsteyen Kişi Hem Kendini Hem Evini Yaktı

Kastamonu Devrekani İnciğez köyünde sobaya benzin döken arıcı İ.D., sobanın parlamasıyla eli ve yüzünden yaralandı; çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 21:12
İnciğez köyünde arıcılık yapan İ.D.'nin sobayı benzinle yakma girişimi yangına ve yaralanmaya yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Devrekani ilçesi İnciğez köyünde arıcılık yapan İ.D., tek katlı betonarme evinin sobasını yakmak istedi.

Sobayı yakmak için benzin döken İ.D., sobanın birden parlaması üzerine eli ve yüzünden yaralandı. Sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu evde yangın çıktı.

İhbar üzerine Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan ev sahibi İ.D., ambulansla Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

