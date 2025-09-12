Deyrizor'un Yeniden İmarı: 'Deyr el-İzz' Kampanyası 26 Milyon Dolar Topladı

Deyrizor'un yeniden imarı için başlatılan 'Deyr el-İzz' bağış kampanyasında halktan 26 milyon dolar toplandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:41
Suriye Kültür Bakanlığı himayesinde başlatılan bağış kampanyası geniş katılımla destek gördü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin yeniden imarı, bölgenin kalkınması ve altyapı çalışmaları için 'Deyr el-İzz' adıyla bir bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya, Suriye Kültür Bakanlığının himayesinde yürütülüyor.

Deyrizor Belediye Stadı'nda düzenlenen bağış toplama etkinliğine, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Ahmed Zeydan ve Deyrizor Valisi Gassan el Seyyid Ahmed katıldı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlik kapsamında 26 milyon dolar toplandı. Kampanya, kentin altyapısının ve kamu hizmetlerinin yeniden inşası için finansman sağlamayı hedefliyor.

Deyrizor, zengin petrol sahalarına sahip bir il olarak iç savaş boyunca ağır hasar gördü. Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın işgali altında kalan il, devrik rejim saldırılarında büyük yıkıma uğradı ve alt-üst yapısının geniş çaplı onarıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin yeniden imarı için düzenlenen bağış kampanyasında 26 milyon dolar toplandı. Suriye Kültür Bakanlığının himayesinde, Deyrizor kentinin yeniden imarı, bölgenin kalkınması ve altyapı çalışmaları için "Deyr el-İzz" adıyla bağış kampanyası başlatıldı.

