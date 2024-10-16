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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı: TSK'nın Suriye'deki Rolü Yok

TSK'den yapılan açıklamada, Suriye'deki çatışmalara dair spekülasyonlar yalanlandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:07
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı: TSK'nın Suriye'deki Rolü Yok

TSK'nın Suriye'deki Varlığına İlişkin Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili hiçbir etkisi bulunmadığını vurguladı. Merkez ayrıca, ülkemize yönelik mevcut bir tehdit veya sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı olmadığını duyurdu.

Yalan Haberlerle Mücadele

Bu açıklama ile birlikte, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında yayılan yanlış bilgi ve spekülasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor. TSK'nın güvenliği sağlama görevini üstlendiği belirtilen açıklamada, her türlü asılsız bilginin ciddiye alınmaması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, halkın doğru bilgiye ulaşması açısından resmi kaynakları takip etmelerini önerdi.

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