Dicle Nehri’nde yaşanan korkunç olay: Kız kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayıp

Zelin Ç. için Dicle’de arama çalışması sürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün yaşanan olayda, 2 kız kardeş Dicle Nehri’ne atladı. Nedeni bilinmeyen bu olayda, Zilan Ç. (16) çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı ve Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi devam eden Zilan’ın durumu iyiye gidiyor. Ancak Zelin Ç. (14) nehrin akıntısına kapılarak kayboldu.

Dalgıçlar ve dronlar devrede

Zelin Ç.'nin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor. Şırnak ve Diyarbakır AFAD ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden gelen Kurbağa Adam ekipleri ve Cizre İtfaiyesi dalgıçları, nehirde arama yapıyor. Ayrıca havadan ve su altından dronlarla da tarama gerçekleştiriliyor. Zelin Ç.'ye ait bir iz bulunamadığı belirtildi.