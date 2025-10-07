Diddy, cezasını New Jersey'deki Fort Dix'te çekmek istiyor

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:11
ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan rapçi Sean Combs, kendisine verilen hapis cezasını New Jersey eyaletindeki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekmek için mahkemeye başvurdu.

Avukatın talebi ve gerekçeler

Combs'un avukatı Teny Geragos, mahkemeye sunduğu dilekçede müvekkilinin cezasını Fort Dix'te çekmesi talebinin gerekçelerini madde bağımlılığıyla mücadele etmek, ailesiyle görüşme imkanlarını artırmak ve rehabilitasyon programlarından yararlanmak şeklinde açıkladı.

Fort Dix hakkında

ABD'nin en büyük federal cezaevi olan Fort Dix, düşük güvenlikli bir tesis olarak biliniyor ve yaklaşık 4 bin 100 mahkumu barındırıyor. Combs'un talebi, bu nedenle kurumun sunduğu rehabilitasyon imkanları ve aile ziyaretlerine erişim açısından önem taşıyor.

Verilen ceza

Combs, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Sean Combs, 16 Eylül 2024'te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ileri sürüldü. İddianamede, mağdurlara karşı nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet uygulama yöntemlerine başvurduğu iddia edildi ve ev aramalarında uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca iddianamede, Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği öne sürüldü. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

Son olarak, zorla seks ticareti ve şantaj suçlamalarından aklanan Combs'un, ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

