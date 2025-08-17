Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti

Didim'de denizde boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) yaşamını yitirdi
Olayın Detayları
Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde denize giren Tevfik Alp Sabuniş (69), bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonucu Sabuniş'in cesedine ulaşıldı.
Sabuniş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.