Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde denize giren Tevfik Alp Sabuniş (69) boğularak yaşamını yitirdi; ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 23:07
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti

Didim'de denizde boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde denize giren Tevfik Alp Sabuniş (69), bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonucu Sabuniş'in cesedine ulaşıldı.

Sabuniş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

