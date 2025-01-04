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Didim'de Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Zeytinlikte Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından zeytinlikte sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:08
Didim'de Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Zeytinlikte Bulundu

Didim'de Kaybolan Çocuk Zeytinlikte Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Akköy Mahallesi'nde bulunan E.G.'nin kaybolduğu ihbarı, ailesi tarafından jandarma birimlerine iletildi.

Bölgedeki arama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından çocuğu evden 3 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda tespit etti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, E.G. en kısa sürede ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince...

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince...

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolduğu düşünülen 5 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

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