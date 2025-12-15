DOLAR
Didim'de Minikler Yerli Malı Haftası'nı Coşkuyla Kutladı

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinlikleri, miniklere yerli üretimi eğlenceli aktivitelerle anlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:30
Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, miniklere yerli üretimin önemini eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarmayı hedefledi.

Program kapsamında çocuklar, evlerinden getirdikleri ev yapımı yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşarak hem yerli üretimi destekledi hem de paylaşma kültürünü pekiştirdi. Etkinlikler; renkli kostümler, okunan şiirler ve söylenen şarkılarla dostane ve eğitici anlara sahne oldu.

Başkan Hatice Gençay'ın Açıklaması

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza tutumlu olmayı, paylaşmayı ve yerli üretimin değerini öğretmek açısından son derece kıymetlidir. Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilen bu etkinliklerle miniklerimiz hem eğlenerek öğreniyor hem de evlerinden getirdikleri ev yapımı yiyeceklerle paylaşma bilincini geliştiriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yerli üretimi tanıması ve desteklemesi bizler için çok önemlidir. Didim Belediyesi olarak bu tür eğitici ve farkındalık oluşturan etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"

Etkinlik, miniklerin katılımıyla hem öğretici hem de keyifli bir atmosferde tamamlandı ve Yerli Malı Haftası'nın amaçlarına uygun bir farkındalık oluşturdu.

