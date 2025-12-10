Didim'de Yol Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Fen İşleri ekipleri Hisar ve Efeler mahallelerinde yoğun mesai yürütüyor

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla planlı program doğrultusunda yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahallelerde eş zamanlı olarak sahada görev yapıyor.

Hisar Mahallesi Fener Caddesindeki yol yapım çalışmaları tamamlandı. Modern standartlara uygun şekilde yenilenen güzergah, bölgede yaşayanlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Belediye ekipleri çalışmalarını Efeler Mahallesinde yoğunlaştırarak parke taşı döşeme işlemine başladı. Bu çalışmalarla bölgenin çehresinin yenilenmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim’in her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, halkımızın ulaşımını kolaylaştıracak projeleri titizlikle hayata geçiriyor. Hisar Mahallesi’ndeki çalışmaları tamamladık, şimdi Efeler Mahallesi’nde parke taşı döşeme sürecine başlamış durumdayız. Hedefimiz Didim’in yollarını daha güvenli, daha konforlu ve daha estetik bir yapıya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

