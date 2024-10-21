Dijital Birlikler SAHA EXPO'da Tanıtılıyor

HAVELSAN, SAHA EXPO 24'te, ileri teknolojilerle donatılmış dijital birliklerini ilk kez uygulamalı olarak sergileyecek.

Gelişmiş Teknolojilerle Güçlendirilmiş Birlikler

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamada, Cengaver adlı dijital asker ürün ailesi, Asger karma gerçeklik ürün ailesi, Doob C4I ürün ailesi ve Octopus ara katman yazılımıyla dijital birliklerin daha da güçlendiği belirtildi. Bu sistemlerin birleşimi, askeri birliklerin geleceğin teknolojilerine erişimini sağlıyor.

Yeni Yetkinliklerle Gelişen Teknoloji

Özellikle insansız sistemler ve platformlarla etkili operasyon gerçekleştirmeyi amaçlayan bu teknoloji, Cengaver, Doob ve Asger ürünlerinin katkısıyla önemli bir aşamaya geldi. SAHA EXPO 24'te yapılacak gösterim, Cengaver ürününün sahadaki uygulamaları sayesinde dijital birliklerin gücünü gözler önüne serecek.

İleri Düzey Takip ve Yönetim Sistemleri

Cengaver, askeri personelin sağlık ve aktivite verilerini anlık olarak takip eden kapsamlı bir dijital asker çözümü olarak öne çıkıyor. Bu sistem, aktivite ve sağlık takip saatinden taşınabilir bilgisayara kadar çeşitli bileşenlerle donatıldı ve Doob mobil komuta kontrol uygulamasıyla entegre çalışıyor.

Karma Gerçeklik ile Güçlü Operasyonel Farkındalık

Asger, operasyonel farkındalığı artıracak şekilde askeri operasyonlarda karma gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Gelen veriler, hem ekranlarda hem de karma gerçeklik gözlükleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak görüntüleniyor.

Veri Transferi ve Entegrasyon

Cengaver, Doob ve Asger ürünleri, Octopus yazılımı sayesinde haberleşiyor. Bu ara katman yazılımı, sistemler arasındaki veri transferini yöneterek saha ve karargah birimlerinin entegrasyonunu sağlıyor.