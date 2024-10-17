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Dijital Dünyada Çocukları Bekleyen Tehditler: Oltalama Yöntemi

Dijital içerik üreticisi Sertaç Güngör, Discord gibi platformların çocuklar için tehdit unsurları taşıdığını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:52
Dijital Dünyada Çocukları Bekleyen Tehditler: Oltalama Yöntemi

Dijital Ortamda Çocuk Güvenliği

Dijital içerik üreticisi Sertaç Güngör, Discord ve benzeri platformların çocuklar için nasıl bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Özellikle oltalama yönteminin sıkça kullanıldığını ifade eden Güngör, sosyal medya fenomenlerinin bu platformları nasıl birer vitrin haline getirdiğini açıkladı.

Kötü Niyetli Kullanıcılar ve Güvenlik Tehditleri

Sertaç Güngör, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehditleri ailelerle paylaştı. "Dijital iletişim araçları, gençleri tehlikelerle dolu bir ortama çekiyor" diyen Güngör, kötü niyetli kişilerin bu platformları nasıl suiistimal ettiğini aktardı.

Çocuklara Eğitim Verilmesinin Önemi

Güngör, verilen eğitimlerde çocuklara bu tür şantaj mesajlarına ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları gerektiğini öğrettiklerini belirtti. "Korkmamaları ve bu tür mesajlara cevap vermemeleri gerektiği önemle anlatılmalı" ifadesini kullandı.

Ailelerin Rolü

Çocukların dijital dünyadaki gelişimini takip etmenin önemine değinen Güngör, ailelerin kısıtlamalar yerine bilgilendirici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. "Çocuklarda doğru bilgi verilmezse yanlış davranışlar normalleşiyor" dedi.

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