Dijital Oyun Platformları ve Çocukların Güvenliği: Yeni Riskler ve Çözümler

Dijital Oyun Platformlarına Erişim ve Riskler

Dijital oyun platformlarına çocukların kolay erişimi çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Cinsel saldırı, istismar ve dijital mahremiyet ihlalleri gibi sorunlar, özellikle çocuklar için tehlikeli bir ortam yaratıyor. Uzmanlar, bu platformların gözetim altında olması gerektiğini vurguluyor.

Oyun Platformlarındaki Tehditler

Roblox gibi popüler oyunların erişimine getirilen kısıtlamalar, dijital mahremiyet konusunu yeniden gündeme getirdi. İstanbul Aile Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile başlatılan "Ailelerde Dijital Mahremiyet Farkındalığının Güçlendirilmesi" projesi, oyunların dijital ihlallere zemin hazırladığını ortaya koydu.

İstismarın Artışı ve Bilimsel Araştırmalar

Doç. Dr. Turgay Şirin, dijital istismarın çocukları ciddi anlamda etkilediğini belirtiyor ve siber zorbalığın yaygınlaştığını vurguluyor: "Çocuklarda yaş grubu artık 12 yaş altına inmiş durumda. Bu da yaklaşımımızı değiştirmek zorunda olduğumuzu gösteriyor."

Dijital Oyunların Psikolojik Etkileri

Dijital oyunların bağımlılık noktasında büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Şirin, çocukların sanal ve gerçek dünyayı ayırt edemediğini kaydediyor. Ancak, doğru kullanıldığında bu oyunlar yaratıcılığı artırabilecek bir araç olabilir.

Denetim ve Bilinçlendirme İhtiyacı

Şirin, 'Bu platformların denetim altında olması gerekir. Hem gerçek dünyada hem sanal dünyada hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Ailelerin, çocukların dijital güvenliği konusunda bilinçlenmesi şart.' diyerek sözlerini tamamladı.

Özetle, dijital oyun platformlarındaki risklerin anlaşılması ve bu risklere karşı önlemler alınması gerektiği ortadadır. Çocukların güvenli bir çevre içinde büyümesi için aileler ve eğitimciler işbirliği yapmalıdır.