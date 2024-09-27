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Dışişleri Bakan Yardımcıları BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi

BM 79. Genel Kurulu'nda Türk diplomatlar, çeşitli ülkelerle kritik görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:51
Dışişleri Bakan Yardımcıları BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcıları Diplomatlarla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcıları; Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde önemli diplomatik temaslarda bulunarak uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi amaçladılar.

Türkevi'nde Kritik Görüşme

Bakanlık, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Ekinci’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Siyasi ve Güvenlik İşleri Direktörü Frederic Mondoloni ile Türkevi'nde bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede enerji ve ikili ilişkiler gibi önemli konular gündeme geldi.

Barış İçin Liderlik Oturumu

Ekinci, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "Barış İçin Liderlik" konulu açık oturuma katılarak, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve adil bir küresel yönetişim sistemine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

New York'ta İkili Görüşmeler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Mondoloni ile BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde New York'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular detaylıca ele alındı.

Avustralya ile İşbirliği Değerlendirildi

Burhanettin Duran da BM Genel Kurulu marjında Rod Brazier, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bu görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki rolünü pekiştirme amacını taşımaktadır.

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