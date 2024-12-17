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Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 Toplantısı İçin Kahire'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kahire'de düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:00
Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 Toplantısı İçin Kahire'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde Gündemi Belirleyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın gerçekleşecek olan D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21. Toplantısı'na katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda Gazze ve diğer bölgesel konular, D-8 Teşkilatı'nın ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığı, D-8 Sekreteryası'nın bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporu ve D-8 11. Zirvesi’ne hazırlık başlıkları gibi önemli konular görüşülecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı sırasında İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı durulması ve acil bir ateşkes sağlanması kesin çözümünün önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Özellikle iki devletli çözüm önerisinin mutlaka ilerletilmesi gerektiğine vurgu yapacak.

Ayrıca, Fidan'ın Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılmasının ve BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışmalarına destek sağlanmasının kritik önemine dikkat çekeceği bildiriliyor. İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ve D-8 ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesine dair ifadeleri olması bekleniyor.

Gazze ve Lübnan İçin Yeniden İmar Çabaları

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) tüm üyelerce onaylanarak tam uygulanmasının önemine değinmesi ve D-8 ülkelerindeki genç nüfus için istihdam yaratabilecek KOBİ'lere destek verilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Fidan, Gazze ve Lübnan’ın yeniden inşası için uluslararası destek kazanılmasının gerekliliğine dikkat çekmeyi planlıyor. Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının bölgesel çabalara önemli bir katkı sağladığını ifade edecek.

D-8 Teşkilatı Hakkında

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Üyeleri arasında Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan yer alıyor. D-8'in sekretaryası İstanbul’da bulunmaktadır.

D-8 ülkeleri, toplamda yaklaşık 1,2 milyar nüfusa ve 2,3 trilyon dolar dış ticaret hacmine sahiptir. Teşkilatın temel amacı, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumlarını artırmak ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmektir.

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