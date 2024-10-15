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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması

Bakan Fidan, Gazze'deki olayların uluslararası sistemin adaletsizliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:34
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili olarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Uluslararası Sistem Eleştirisi

Fidan, Gazze'de devam eden insani krizlerin, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın çıkarlarını gözetmek için tasarlandığını ve bu yapıların sıklıkla istismar edildiğini ifade etti. "Gazze'de yaşananlar, bu sistemin adaletsizliğini gözler önüne seriyor" diyen Fidan, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha aktif bir rol alması gerektiğini vurguladı.

İnsani Yardım Çabaları

Bakan Fidan, Türkiye'nin de Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarına devam edeceğini ve bölgedeki halkın acılarını dindirmek için gerekli adımları atacağına dair güvence verdi.

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