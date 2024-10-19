DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.322.650,74 0,13%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Hamas Heyeti ile Görüşme Detayları

Bakan Fidan, Hamas temsilcileriyle insani yardım ve uluslararası seferberlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:22
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Hamas Heyeti ile Görüşme Detayları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, bu toplantının temel amacının Gazzelilere nasıl daha fazla insani yardım yapılabileceği üzerinde durmak olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin İçeriği

Bakan Fidan, Hamas temsilcileriyle gerçekleşen diyalogda uluslararası seferberliğin nasıl oluşturulabileceğini de masaya yatırdıklarını belirtti. Bu adımların, bölgedeki insani durumu iyileştirmek adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Uluslararası İletişim ve Yardım Çabaları

Fidan, Gazzelilere yönelik insani yardım konusunun olduğunu ifade ederek, uluslararası alanda bu konuda bir seferberlik oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu Malatya'da Depremzedeleri Ziyaret Etti
2
DJI, Pentagon'a Dava Açtı
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Siyasi Açıklamalar
4
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 42,519'a Ulaştı
5
İsrail Ordusu, Gazze'de Birleşmiş Milletler Okulunu Hedef Aldı
6
İran'ın Netanyahu'ya Suikast Girişimi İddiası
7
İran ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Üzerine Önemli Mesajlar

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak