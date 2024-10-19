Dışişleri Bakanı Fidan'dan Hamas Heyeti ile Görüşme Detayları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, bu toplantının temel amacının Gazzelilere nasıl daha fazla insani yardım yapılabileceği üzerinde durmak olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin İçeriği

Bakan Fidan, Hamas temsilcileriyle gerçekleşen diyalogda uluslararası seferberliğin nasıl oluşturulabileceğini de masaya yatırdıklarını belirtti. Bu adımların, bölgedeki insani durumu iyileştirmek adına kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Uluslararası İletişim ve Yardım Çabaları

Fidan, Gazzelilere yönelik insani yardım konusunun olduğunu ifade ederek, uluslararası alanda bu konuda bir seferberlik oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.