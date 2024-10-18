Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyetiyle Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti ile Müzakerelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirerek, esir değişiminin mümkün kılınabilmesi adına atılan adımları ele aldı. Bu müzakereler, ateşkes anlaşması sağlama çabalarını da kapsıyor.

Görüşmelerin içeriği, iki taraf arasındaki temasların derinleştirilmesini ve barış ortamının sağlanmasını amaçlıyor. Bakan Fidan’ın liderliğindeki ekip, bölgedeki güvenlik dinamiklerini göz önünde bulundurarak olası çözümlere odaklanıyor.