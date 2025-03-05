Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi. Diğer önemli görüşmeler de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:02
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bu önemli buluşma hakkında bilgi verildi.

Diğer Görüşmeler de Yapıldı

Ayrıca, Bakan Fidan'ın Kerkük Vilayet Meclisi Üyesi ve eski Kerkük Valisi Rakan Cuburi ile Egemenlik İttifakı Sözcüsü Halid Müfreci'yi de kabul ettiği bildirildi. Bu görüşmeler, Irak'taki gelişmeler açısından önemli bir zemin sundu.

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