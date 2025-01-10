Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki Bölücü Örgütler İçin Yolun Sonu Görünüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gündeme Dair Önemli Açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki bölücü örgütler ve Suriye'deki uzantıları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "(Suriye’de) bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte" ifadelerini kullandı.
Yeni Dönem ve Stratejiler
Fidan’ın bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye politikasında atacağı yeni adımlar ve stratejiler merakla bekleniyor. Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere dair alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.