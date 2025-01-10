Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki Bölücü Örgütler İçin Yolun Sonu Görünüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki bölücü örgütler için sonun yaklaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:24
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki Bölücü Örgütler İçin Yolun Sonu Görünüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gündeme Dair Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki bölücü örgütler ve Suriye'deki uzantıları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "(Suriye’de) bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönem ve Stratejiler

Fidan’ın bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye politikasında atacağı yeni adımlar ve stratejiler merakla bekleniyor. Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere dair alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

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