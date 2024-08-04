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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da AFAD ve Türk Kızılay ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temasları çerçevesinde AFAD ve Türk Kızılay ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 20:07
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da AFAD ve Türk Kızılay ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Ariş'de Önemli Temaslar Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El-Ariş kentinde önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Burada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın Paylaşımı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Fidan, El-Ariş’te AFAD ve Türk Kızılay ekipleriyle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Gazze İçin İnsani Yardım Koordinasyonu

Diğer bir paylaşımda ise Bakan Fidan'ın Mısır Kızılayı Lojistik Merkezi yetkilileri ile görüşerek, Gazze’ye gerçekleştirilen insani yardımların koordinasyonu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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