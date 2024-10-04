Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı eylemleri eleştirerek, “Gazze’de soykırım uygulayan ve Lübnan’a saldıran İsrail, Batı Şeria'da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir” açıklamasında bulundu.

Tulkerim Şehrine Yapılan Saldırı

Bakanlık, İsrail’in Tulkerim şehrine düzenlediği hava saldırısına yönelik yazılı bir bildirimde bulundu. Açıklamada, bu saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinlilere Allah’tan rahmet dilendi.

Uluslararası Barış İçin Tehdit

Açıklamada ayrıca, “İsrail’in Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek amacıyla attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” vurgusu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya davet etti.