Diyanet Başkanı Erbaş'tan Isparta'daki Şehitler İçin Taziye Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun."