DOLAR
34,82 -0,07%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.993,3 -1,61%
BITCOIN
3.470.411,12 0,14%

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Isparta'daki Şehitler İçin Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Isparta'da şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi ve ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:02
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Isparta'daki Şehitler İçin Taziye Mesajı

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Taziye Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun."

İLGİLİ HABERLER

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
AB: Suriye'ye Güvenli Dönüşler İçin Koşullar Henüz Uygun Değil
3
İzmir'de Cinayet: Eda Kuş Toprağa Verildi
4
Şam'da Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Coşkulu Kutlamalar
5
Mısır'dan İsrail'in Suriye'deki İşgaline Sert Tepki
6
Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Ailesine Acı Haber İletilmiştir

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!